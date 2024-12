Comissão aprova prioridade de atendimento para estudantes vítimas de violência nas escolas

O relator lembrou que os casos de violência na escola aumentaram 50% em 2023, segundo dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. “A violência escolar é um fenômeno complexo e multivariado que deve receber atenção da sociedade e do poder público”, defendeu Brito.

O Projeto de Lei 2332/24, do deputado Benes Leocádio (União-RN), foi aprovado por recomendação do relator, deputado Rafael Brito (MDB-AL).

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou, no último dia 11, projeto de lei que prioriza, nos serviços de psicologia prestados nas redes públicas de educação básica, os profissionais da educação e os estudantes vítimas de violência nas escolas.

