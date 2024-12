Estação Verão: Santa Catarina inaugura rota internacional com voo direto entre Florianópolis e Assunção, no Paraguai

Fotos: Eduardo Valente/Secom

Nova rota sazonal reforça a conectividade entre o Brasil e o Paraguai, com duas operações semanais até março de 2025

A temporada de verão em Santa Catarina contará com mais uma rota aérea internacional. O governador Jorginho Mello, ao lado do representante da Azul Linhas Aéreas e do CEO do Floripa Airport, Ricardo Gesse, anunciou o voo direto entre Florianópolis e Assunção, capital do Paraguai. A nova rota faz parte da malha sazonal da companhia para a alta temporada de verão e será realizada com duas frequências semanais, às quartas e domingos, até 05 de março de 2025. As operações diretas entre as duas capitais inicia ainda nesta quarta-feira, 18 de dezembro.

“O interesse do mundo por Santa Catarina só aumenta. Basta conhecer um pouquinho das nossas belezas para querer voltar pra aproveitar muito mais. E agora é a vez de o Paraguai buscar esse voo direto durante o verão. Não tenho dúvida que os resultados vão fazer a empresa pensar em manter esse voo direto de forma definitiva”, afirma o governador Jorginho Mello.

O lançamento simbólico da nova rota internacional em Santa Catarina ocorreu em entrevista coletiva, na manhã desta quarta, na Casa d’Agronômica, em Florianópolis. Também acompanharam o ato, os secretários de Estado do Turismo, Catiane Seif; de Portos, Aeroportos e Ferrovias, Ivan Amaral; e o secretário Executivo de Articulação Internacional e Projetos Estratégicos, Paulinho Bornhausen.

Foto: Reprodução/Secom SC

A nova rota

Operada por aeronaves Embraer E2, com capacidade para 136 Clientes, a rota foi desenvolvida para atender à crescente demanda de turismo e negócios entre o Brasil e o Paraguai. Os voos partem de Florianópolis às 12h, com pouso previsto em Assunção às 13h55. No sentido contrário, a decolagem da capital paraguaia acontece às 15h10, com chegada em solo catarinense às 16h55.

A Azul se consolida como a maior companhia aérea em número de voos diários e cidades atendidas no Brasil. Para César Grandolfo, gerente de Relações Institucionais da Azul, a conectividade proporcionada pela nova rota reforça a presença da companhia no mercado internacional.

“Estamos muito felizes em oferecer esta nova opção de voo entre Florianópolis e Assunção. Essa rota reflete nosso compromisso em conectar ainda mais o Brasil ao Paraguai, incentivando o intercâmbio cultural, turístico e econômico entre os dois países. Florianópolis, como destino estratégico, agrega valor à nossa malha, proporcionando aos clientes paraguaios acesso fácil às belezas do sul do Brasil, enquanto brasileiros podem explorar as atrações de Assunção”.

A secretária de Estado do Turismo, Catiane Seif, explica que a inauguração da rota Florianópolis-Assunção, operada pela Azul Linhas Aéreas, é mais um marco importante para a internacionalização do turismo em Santa Catarina.

“Este voo, que chega para fortalecer a Estação de Verão, é resultado do trabalho do governo Jorginho Mello e secretarias envolvidas, refletindo nosso compromisso em atrair mais turistas estrangeiros para o estado. Nosso objetivo é consolidar essa rota, e, para isso, organizamos uma ação especial durante o voo, junto com a Azul e a Zurich Airport Brasil para celebrar este momento inaugural e divulgar Santa Catarina como um estado acolhedor e completo nas quatro estações”, completa a secretária.

Com informações da Azul Linhas Aéreas