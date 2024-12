Sicoob Creditapiranga realiza Campanha de Natal – Juntos pela Diversão

Proporcionar um Natal mais feliz, recheado de solidariedade e amor ao próximo foi o objetivo da campanha Juntos pela Diversão, realizada pelo Sicoob Creditapiranga. As arrecadações ocorreram nos meses de novembro e dezembro nos pontos de atendimento e foram doadas a entidades da área de ação da cooperativa em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul.

Mais de 430 pessoas foram beneficiadas, de entidades como escolas, APAE, CRAS, entre outros. A ação ocorreu através de cartinhas, que foram adotadas de forma solidária pelos cooperados.

Para Gilvane Kern, diretor administrativo, o cooperado tem papel fundamental para que estas ações aconteçam, “através do trabalho coletivo dos nossos colegas, juntamente com os cooperados, fizemos a diferença na vida de muitas pessoas, demonstrando o real significado de cooperar e pensar no próximo. Fica aqui nosso agradecimento a todos que contribuíram!”

Gilvane completa ao salientar que a campanha atende o 7° princípio do cooperativismo, o interesse pela comunidade. “Somos uma instituição financeira que se preocupa com a nossa comunidade e vamos além do fator econômico. Buscamos fazer justiça financeira, através da oferta de produtos modernos e completos, alinhados com o compromisso de desenvolver as comunidades onde estamos inseridos. Assim se faz a diferença. Assim se faz o cooperativismo.”

