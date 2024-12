Maquininhas do Sicredi têm alta de 92,2% em transações durante a Black Friday

O Sicredi, instituição financeira cooperativa presente em todo país e com mais de 8,5 milhões de associados, registrou alta de 92,2% nas transações realizadas em suas máquinas de cartão durante a Black Friday deste ano em comparação com a data comercial de 2023. Considerando as vendas registradas no dia 29/11, foram R$ 261,9 milhões transacionados. O dado considera as compras em débito, crédito e Pix QR Code realizadas nos estabelecimentos que utilizam as máquinas de cartões do Sicredi. As transações via Pix cresceram 267% em relação a 2023.

“Temos registrado um aumento consistente nas vendas realizadas por meio de nossas máquinas neste ano e a Black Friday confirmou esse movimento. Facilidades como a entrega das máquinas no momento do credenciamento e a possibilidade de aceitar pagamento via Pix direto na máquina, além do nosso relacionamento próximo com os Associados, têm gerado cada vez mais conveniência, potencializando a utilização das máquinas de cartão do Sicredi”, contextualiza Bruno Carcagnoli, gerente de Aceitação do Sicredi.

Entre os segmentos de destaque estão Comércio, que representou 64,1%, e Serviços, com 24% das vendas. Em termos de participação de mercado entre as vendas da Black Friday, com base na estimativa prévia de movimentação de R$ 15,8 bilhões divulgada pela Abecs, o Sicredi alcançou uma participação de 1,5% no volume de transações da data, um crescimento de 88,2% em relação ao alcançado em 2023.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 8,5 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 2.800 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras.

