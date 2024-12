Itajaí recebe Operação Agro Seguro promovido pela Cidasc

Foto: Divulgação/Cidasc

O Departamento Regional da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc) de Itajaí realizou, nesta quarta-feira, 18, a Operação Agro Seguro, no Centreventos Governador Luiz Henrique da Silveira, no município de Itajaí. O local opera como ponto receptivo de embarque e desembarque de turistas em trânsito e, na manhã de hoje, iniciou oficialmente a abertura da temporada de cruzeiros 2024/2025.

Conforme o gestor do Departamento Regional da Cidasc de Itajaí, Jean Fabrício de Morais, Itajaí possui o único porto de embarque e desembarque de cruzeiristas de Santa Catarina. “Recebemos nesta manhã (18/12) o MSC Armonia, vindo de Paranaguá/PR e com destino a Ilhabela/SP, que dá a largada à nova temporada de cruzeiros e este motivo que nos faz realizar a operação de educação sanitária voltada à prevenção de doenças como a Peste Suína Africana (PSA), Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP) e à biosseguridade”, pontua o gestor.

“O nosso objetivo é conscientizar os viajantes sobre cuidados sanitários para proteger a agropecuária catarinense. A ação reforça o compromisso de Santa Catarina com a sanidade agropecuária, a sustentabilidade e a proteção de suas cadeias produtivas”, destaca o médico-veterinário Cleverson Fiamoncini Cordeiro, da Cidasc de Itajaí.

Profissionais da Cidasc entregaram folders educativos, com foco em alertar turistas sobre as exigências sanitárias relacionadas ao ingresso de produtos de origem animal e vegetal, parte de plantas, mudas e sementes em Santa Catarina. Os turistas foram orientados quanto à importância de adquirir e consumir somente produtos inspecionados durante a sua estadia no Estado, que se destaca nacional e internacionalmente pela excelência na produção agropecuária.

Peste Suína Africana (PSA)

A Peste Suína Africana (PSA), que foi erradicada no Brasil na década de 1980, voltou a preocupar as autoridades após o registro de casos em países da Ásia, América e Europa. Embora não afete a saúde humana, é uma doença altamente contagiosa entre suínos domésticos e selvagens, podendo causar graves perdas econômicas, pois não há vacina ou tratamento disponíveis.

Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP)

A Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP) representa uma ameaça à sanidade da avicultura brasileira e à produção de aves de Santa Catarina, sendo o segundo maior produtor e exportador do país, com mais de 132,3 milhões de frangos. A introdução desse agente infeccioso poderia comprometer não apenas a avicultura, mas também toda a cadeia produtiva e a segurança alimentar.

Recomendações:

A Cidasc orienta os visitantes a adotarem os seguintes cuidados para proteger o agro de Santa Catarina:

Não transportar mudas e sementes: Produtos vegetais podem introduzir doenças;

Produtos vegetais podem introduzir doenças; Guia de Trânsito Animal (GTA): É necessário para o transporte de animais, exceto cães e gatos;

É necessário para o transporte de animais, exceto cães e gatos; Não transportar carnes com osso: Os ossos são locais de maior risco de contaminantes, especialmente para vírus, que ali se escondem e podem transportar doenças;

Os ossos são locais de maior risco de contaminantes, especialmente para vírus, que ali se escondem e podem transportar doenças; Selos de Inspeção Sanitária: Produtos de origem animal devem ter selos de inspeção sanitária válidos em todo o país, como o Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Sisbi-POA), Serviço de Inspeção Estadual (SIE), Serviço de Inspeção Federal (SIF), ou Selo ARTE. Estes selos são certificados de identidade e qualidade, que asseguram a qualidade e saúde aos consumidores;

Produtos de origem animal devem ter selos de inspeção sanitária válidos em todo o país, como o Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Sisbi-POA), Serviço de Inspeção Estadual (SIE), Serviço de Inspeção Federal (SIF), ou Selo ARTE. Estes selos são certificados de identidade e qualidade, que asseguram a qualidade e saúde aos consumidores; Valorize os produtos locais:Santa Catarina é reconhecida pela produção de alimentos de alta qualidade e oferece excelentes opções gastronômicas. Prefira os produtos locais e contribua para a economia sustentável da região.

