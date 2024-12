Estado amplia em R$ 89 milhões os recursos do programa Avançar Mais no Esporte

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), anunciou, na quinta-feira (19/12), a ampliação do investimento no programa Avançar Mais no Esporte. A suplementação possibilitará contemplar todos os projetos inscritos que foram considerados como classificados. Assim, serão destinados mais R$ 89 milhões para 280 projetos, totalizando 506 contemplados e um investimento final de R$ 154 milhões.

Anteriormente, haviam sido disponibilizados R$ 65 milhões para 226 projetos. Com o novo investimento, 354 municípios serão beneficiados, atingindo mais de 70% das cidades gaúchas. Os números superam o exitoso Avançar no Esporte, iniciativa também liderada pelo governador Eduardo Leite que foi, até então, o maior programa de infraestrutura esportiva da história do Estado.

A ampliação do investimento se deu diante da alta procura dos municípios. Ao todo, 657 projetos foram encaminhados pelas prefeituras. Desses, 412 integraram a modalidade Infraestrutura Esportiva, com 313 projetos classificados. Na categoria Ilumina, houve 245 inscrições. Desses, foram classificados 193 projetos.

"Devido ao tamanho da demanda, levamos essa necessidade até o governador Eduardo Leite, que se mostrou, desde o início, interessado e disposto a ampliar o acesso ao benefício. Agradeço pela parceria neste projeto, que será fundamental para a reconstrução do Rio Grande do Sul", afirmou o secretário do Esporte e Lazer, Juliano Franczak, o Gaúcho da Geral.

Assim que o novo crédito for liberado, as prefeituras que posseuem projetos classificados e não contemplados serão procuradas pela SEL para serem orientadas sobre os próximos passos nesta segunda fase de investimento do programa.

Avançar Mais no Esporte

Voltado às prefeituras municipais, o Avançar Mais no Esporte visa financiar obras de construção e revitalização de espaços esportivos em todo o Rio Grande do Sul e é dividido em duas modalidades: Infraestrutura Esportiva, que contemplará projetos de até R$ 500 mil; e o Ilumina Esporte, focado em obras de iluminação e que beneficiará projetos de até R$ 200 mil. Em ambas modalidades, a contrapartida municipal será de 30% do valor solicitado.