Rodrigo Cunha se despede do Senado para assumir vice-prefeitura de Maceió

Após seis anos de mandato, o senador Rodrigo Cunha (Podemos-AL) deixa o Senado para assumir a vice-prefeitura de Maceió. No discurso de despedida, na quinta-feira (19), o senador destacou sua trajetória no Legislativo e as conquistas que alcançou como parlamentar, como o trabalho realizado para melhorar a vida dos cidadãos alagoanos, especialmente nas áreas de saúde, tecnologia e proteção aos direitos humanos. Assumirá o mandato a suplente Eudócia Caldas, mãe do prefeito da capital alagoana, João Henrique Caldas, o JHC.

— Este é um momento de despedida, mas também de celebração, por tudo que construímos juntos e pelo novo desafio que está se apresentando em minha vida. Com o sentimento de dever cumprido, encerro este meu ciclo no Senado Federal, trazendo no coração uma mistura de várias sensações, de orgulho, gratidão e o senso profundo de ter honrado o voto de cada um dos meus conterrâneos. Servir Alagoas na mais alta Casa do Congresso Nacional é uma das maiores honras da minha vida. Participar dos debates e de ações importantes para o país me transformou para melhor — disse.

Rodrigo citou destaques da sua atuação parlamentar, como a relatoria da medida provisória que deu continuidade ao Programa Desenrola Brasil, transformada em lei que ajuda famílias a renegociar dívidas, e a lei que ampliou o atendimento das delegacias de proteção às mulheres para 24 horas, cujo projeto é de sua autoria . E relembrou de iniciativas em Alagoas, como a inauguração do Hospital de Amor em Arapiraca e a ampliação de investimentos em tecnologia, saúde e inclusão social. Ele também celebrou o diálogo com a sociedade civil por meio da Central de Emendas, uma de suas inovações legislativas.

O senador reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento da capital alagoana e os desafios que o aguardam como vice-prefeito.

— Maceió está vivendo uma nova era. A cidade tem se modernizado, investindo em espaços de convivência, transporte público de qualidade, educação inovadora e ganhando destaque no cenário do turismo. Fazer parte dessa mudança, de forma tão próxima e executiva, despertou em mim o desejo de estar mais próximo da realidade urbana, do contato direto com a população e de poder interferir diretamente na vida e na mudança para melhor da nossa capital. Nossa vitória em outubro com uma votação recorde —mais de 83% dos votos — mostrou que conseguimos unir uma cidade, conseguimos unir uma capital, conseguimos unir um povo. E continuar trabalhando para a capital alagoana se tornar uma referência nacional será o meu grande objetivo.