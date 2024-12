Sorteio da Campanha Cidadão Solidário é realizado

- 20° prêmio – um vale-compra no valor de R$ 500,00 – Verci Lara

- 19° prêmio – um vale-compra no valor de R$ 500,00 – Taiana Tirloni

- 18° prêmio – um vale-compra no valor de R$ 500,00 – Mauri Zdanski

- 17° prêmio – um vale-compra no valor de R$ 500,00 – Ricardo Piccinini

- 16° prêmio – um vale-compra no valor de R$ 500,00 – Luciana da S. Machado

- 15º prêmio – um vale-compra no valor de R$ 500,00 – Elson Seifried

- 14° prêmio – um vale-compra no valor de R$ 500,00 – Fábio César dos Santos

- 13° prêmio – um vale-compra no valor de R$ 500,00 – Verci Lara

- 12º prêmio – um vale-compra no valor de R$ 500,00 – Nilsete Scapini

- 11º prêmio – um vale-compra no valor de R$ 550,00 – Marta Garlett Angieli

- 10º prêmio – um vale-compra no valor de R$ 700,00 – Verci Lara

- 9º prêmio – um vale-compra no valor de R$ 800,00 – Ana Canova Rodrigues

- 8º prêmio – um vale-compra no valor de R$ 900,00 – Valmir Pivatto

- 7º prêmio – um vale-compra no valor de R$ 1.000,00 – Adriane de Freitas

- 6º prêmio – um vale-compra no valor de R$ 1.100,00 – Ionara Brisola

- 5º prêmio – um vale-compra no valor de R$ 1.300,00 – Ataide Casaroli

- 4º prêmio – um vale-compra no valor de R$ 1.500,00 – Augusto Casarolli

- 3º prêmio – um vale-compra no valor de R$ 1.700,00 – Fábio César dos Santos

- 2º prêmio – um vale-compra no valor de R$ 2.000,00 – Arlindo Anesse

