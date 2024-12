Chegada do Papai Noel marcou os festejos natalinos

Evento aconteceu na Praça do Imigrante, na noite de terça-feira,17. Na sexta, 20, tem sequência a programação do Natal da Feliz Cidade.

A segunda noite dos festejos natalinos de Tenente Portela aconteceu na terça-feira, 17. A “Chegada do Papai Noel” marcou mais uma atividade na programação deste ano da edição do Natal da Feliz Cidade.

A alegria e a diversão marcaram os festejos natalinos. Um grande público se fez presente na Praça do Imigrante para acompanhar a chegada do “bom velhinho” e seus duendes. Em seguida, a Banda Tchê Chaleira subiu ao palco e animou o público, interpretando grandes sucessos das músicas de bailão.

Entre as autoridades estiveram o prefeito, Rosemar Sala, secretários do Governo Municipal e o presidente da Associação Comercial, Industrial, Serviços e Agronegócios (Acisa), Antônio Ganacini.

Na sexta-feira, 20, a programação tem sequência. Será a partir das 19h30min a reinauguração da Praça Tenente Bins, apresentações culturais de talentos locais e show pirotécnico.

O Natal da Feliz Cidade é um evento organizado pela Prefeitura de Tenente Portela, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto (Smecd), e conta com o apoio financeiro do Pró-Cultura RS, do Governo do Estado.