Novas redes de água vão beneficiar futuros empreendimentos

A Corsan concluiu a ampliação de redes de água nas ruas Passo Fundo, Santa Cruz e Pelotas, em Derrubadas, na quinta-feira, 19. Foram implantados 402 metros de tubulação, que vão beneficiar inicialmente 25 imóveis. A obra foi realizada em parceria com a prefeitura.

As novas redes são de PVC, material que tem maior durabilidade e resistência à pressão e a rompimentos do que as canalizações antigas, de fibrocimento. A ampliação dos encanamentos vai favorecer também os novos imóveis e futuros empreendimentos, empresas e indústrias que venham a se instalar no entorno.

O projeto faz parte das melhorias em Derrubadas planejadas pela Corsan. Todos os projetos da Companhia – tanto para abastecimento de água como para coleta e tratamento de esgoto – estão direcionados à universalização do saneamento básico previsto pelo Marco Legal do Saneamento, estabelecido por lei federal.

Até 2033, 99% da população deverá ter acesso à água potável e 90%, à coleta e ao tratamento de esgoto. Para alcançar esta meta nos 317 municípios que atende no Rio Grande do Sul, a Corsan planeja investir R$ 1,5 bilhão por ano até lá.