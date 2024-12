Natal em Família marcará reinauguração da Praça Tenente Bins

Festividade acontecerá no dia 20 e faz parte da programação do Natal da Feliz Cidade, que tem o apoio financeiro do Pró-Cultura RS.

A Praça Tenente Bins terá no próximo dia 20, sexta-feira, o seu evento de reinauguração. A festividade está inserida no Natal da Feliz Cidade e terá início às 19h30min. Na programação haverá apresentações culturais do CTG Sentinela da Fronteira; do CTG Guardiões da Fronteira; da Escola de Ballet Dance e Encante; e do grupo de danças indígenas Ga Krã, da Terra Indígena Guarita. A comunidade está convidada a participar. Para assistir as apresentações, solicita-se que todos levem cadeiras de área.

O Natal em Família, como está sendo chamado o evento, terá ainda um show de fogos de artifício (silencioso) que marcará a reinauguração deste espaço público que foi totalmente revitalizado. Haverá distribuição de doces paras as crianças e presença do Papai Noel e dos Duendes de Natal.

O Natal da Feliz Cidade é um evento organizado pela Prefeitura de Tenente Portela, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, e conta com o apoio financeiro do Pró-Cultura RS, do Governo do Estado.