Plataforma Elefante Letrado incentiva a leitura no educandário

Os diretores Elio Girardi e Max Auler destacam que a Escola Tenente Portela sempre busca a realização de práticas pedagógicas que contribuam para tornar a construção do conhecimento algo dinâmico e significativo e parabenizam os estudantes e professores pela dedicação e empenho.

A ferramenta oportuniza o acesso a um acervo diversificado de livros, audiolivros e atividades interativas. O projeto está transformando a forma como os estudantes interagem com os livros e os conteúdos literários, tanto na escola quanto em casa.

Durante o ano letivo de 2024, as turmas do 1º ao 5º ano da Escola Estadual de Ensino Fundamental Tenente Portela acessaram a plataforma de leitura digital Elefante Letrado, disponibilizada pela Secretaria Estadual da Educação.

