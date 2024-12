Ato inaugural da pavimentação asfáltica do Projeto Ipanema ocorre na sexta-feira, 20

Asfaltamento na Rua Ipanema e nas suas adjacentes representam um investimento de R$ 2 milhões.

A pavimentação asfáltica do Projeto Ipanema será entregue oficialmente à comunidade na sexta-feira, 20. O ato inaugural ocorrerá a partir das 18 horas, nas proximidades da sede da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

O Projeto Ipanema integra o Programa Acelera Portela e contempla a pavimentação asfáltica de trechos das ruas Tibiriçá, Uruguai, Luís Carlos Schepp, Piracicaba e da própria Rua Ipanema. Com um investimento total superior a R$ 2 milhões, sendo R$ 1 milhão do programa Pavimenta RS do Governo do Estado e o restante como contrapartida do município, a iniciativa visa modernizar a infraestrutura urbana e valorizar essas importantes regiões.

Além da pavimentação, o projeto inclui melhorias nos passeios públicos, promovendo acessibilidade e organização urbana. O projeto também envolve a contribuição de melhoria, uma iniciativa que incentiva a participação da comunidade no financiamento e manutenção das obras, assegurando o crescimento ordenado e sustentável de Tenente Portela.