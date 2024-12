Município conquista primeiro lugar em participação na votação da Consulta Popular 2024/2025

O Município de Vista Gaúcha alcançou uma marca histórica ao conquistar o 1º lugar na votação da Consulta Popular 2024, destacando-se entre os 497 municípios do Rio Grande do Sul. Com 81,30% dos votos válidos no Estado, Vista Gaúcha demonstrou a força da sua comunidade e o comprometimento de todos na busca por recursos e melhorias para o Município.

No total, 1.964 pessoas participaram da votação em Vista Gaúcha, resultado exemplar no município, um reflexo do empenho e da conscientização da população.

Na Consulta Popular realizada no ano de 2022, o município havia conquistado o 3º lugar em participação no ranking do Estado. Em 2023, alcançou a segunda posição e agora, no processo deste ano de 2024, alcançou a 1ª posição. Resultados que reforçam o trabalho coletivo de organização e dedicação de todos que se engajaram no processo. Com esta votação alcançada, o Município de Vista Gaúcha está apto a receber o valor superior a R$ 350,000,00, para ser aplicado na recuperação das estradas vicinais e na agropecuária.