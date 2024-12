Reunião do CMEC aprova Calendário Escolar 2025

Na segunda-feira, 16, os membros do Conselho Municipal de Educação e Cultura (CMEC) de Derrubadas reuniram-se na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto (Smecd) para analisar e emitir o parecer favorável sobre o Calendário Escolar para o ano letivo de 2025.

A reunião contou com a presença da secretária de Educação, Cultura e Desporto, professora Cristiane Führ, que conduziu a apresentação detalhada do calendário. Durante o encontro foram debatidos os pontos principais, incluindo as datas de início e término das aulas, recessos, feriados e demais períodos importantes para o próximo ano letivo.

Após a apresentação, os membros do conselho avaliaram a proposta, destacando sua adequação às necessidades da rede municipal de ensino e alinhamento às diretrizes educacionais vigentes. O parecer emitido foi favorável, garantindo a aprovação do calendário para o planejamento das atividades educacionais em 2025.

A presidente do CMEC, professora Janice Alf Ruff, reforçou a importância do trabalho conjunto entre o conselho e a secretaria para assegurar um ensino de qualidade e organizado, beneficiando alunos, professores e toda a comunidade escolar.