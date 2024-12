Derrubadas recebe Selo Ouro na Educação em cerimônia solene

O Município alcançou um marco histórico na educação ao conquistar o Selo Ouro em Alfabetização, concedido pelo Ministério da Educação (MEC) por meio do Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização. O resultado oficial foi divulgado em 5 de dezembro.

O Selo Nacional reconhece as Secretarias que aderiram ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA), promovendo avanços na alfabetização infantil em todo o Brasil. Derrubadas conquistou o Selo Ouro ao atender rigorosos critérios, como a comprovação de ações educacionais alinhadas ao Plano Nacional de Educação (PNE). A premiação é dividida em três categorias, ouro, prata e bronze, incentivando políticas públicas inovadoras na educação.

Segundo a coordenadora Débora Togni dos Santos, o engajamento entre professores, gestores e famílias foi essencial para garantir o avanço na alfabetização das crianças. "Esse resultado reflete o esforço coletivo de todos os envolvidos e mostra que estamos no caminho certo para transformar a educação em nosso município", comentou.

A cerimônia de homenagem aos Municípios agraciados com o Selo Ouro ocorreu na quarta-feira, 18, em Porto Alegre. Representando Derrubadas, estiveram presentes o prefeito Alair Cemin, a secretária Municipal de Educação, Cristiane Führ, e o professor Magnus Geroldini. Entre os 21 Municípios que compõem a região da Associação dos Municípios da Região Celeiro (Amuceleiro), apenas quatro foram reconhecidos com o Selo Ouro: Derrubadas, Tenente Portela, Esperança do Sul e Redentora. No total, 113 Municípios gaúchos se destacaram e receberam a honraria.

Durante a cerimônia, a secretária Cristiane Führ ressaltou a importância do esforço coletivo. "O Selo Ouro é o reconhecimento do trabalho em equipe, refletindo a dedicação de todos e a busca por uma educação de qualidade. Este resultado fortalece nossa missão de garantir um futuro mais promissor para as crianças de Derrubadas. Parabéns a todos que contribuíram para essa conquista!", disse a secretária.

Derrubadas celebra com orgulho essa significativa vitória e reafirma seu compromisso de continuar investindo na educação, promovendo novas oportunidades e construindo um futuro ainda mais promissor.