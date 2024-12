São Paulo ainda tem mais de 57 mil casas sem energia neste domingo

“A companhia acionou antecipadamente seu plano de contingência, com reforço das equipes em campo, que seguirão trabalhando 24 horas para reconstruir os trechos de rede danificados e restabelecer o serviço para todos os clientes”, disse a concessionária em nota.

Às 10 horas, São Paulo tinha 40,3 mil consumidores sem luz, seguido de Mauá (8,3 mil pessoas sem energia), Santo André (3,2 mil) e Ribeirão Pires (2,5 mil). Na capital paulista, as regiões mais afetadas são os bairros de Vila Prudente, Itaquera, São Mateus, Carrão, Brasilândia e Tremembé.

Após as chuvas que atingiram São Paulo na sexta-feira (20), 57.316 casas continuam sem energia neste domingo (22), na região metropolitana da capital paulista, área de responsabilidade da concessionária Enel Distribuição São Paulo.

