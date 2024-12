Avião de pequeno porte cai em avenida de Gramado, na Serra

Fonte: Correio do Povo

O governador Eduardo Leite foi avisado do acidente em Gramado e está em deslocamento para o município da Serra.

O número de vítimas, porém, ainda não está claro porque durante a queda o avião acabou colidindo contra a chaminé de um prédio, depois no segundo andar de uma residência e, então, caiu sobre uma loja de móveis. Destroços ainda alcançaram uma pousada.

Um avião de pequeno porte caiu na manhã deste domingo na avenida das Hortênsias, em Gramado , na Serra Gaúcha. De acordo com a Defesa Civil Nacional, a aeronave estaria transportando no momento da queda dez pessoas.

