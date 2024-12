Praia das Pombas do Parque Estadual de Itapuã voltará a receber visitantes na quinta (26)

A Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) anunciou, nesta segunda-feira (23/12), a reabertura da Praia das Pombas do Parque Estadual de Itapuã (PEI), uma das Unidades de Conservação (UCs) de Proteção Integral do Rio Grande do Sul, localizada no município de Viamão. A retomada está prevista para a próxima quinta-feira (26/12).

A capacidade de acesso ficará restrita a 350 pessoas. A reabertura acontece após sete meses de fechamento devido às enchentes de maio. As visitas guiadas e agendadas foram mantidas neste período.

Para viabilizar a retomada, a Sema realizou reformas e limpeza das estruturas. No parque, foi realizada a restauração das bancadas de concreto, a reforma dos telhados e a construção de muretas. Já na Praia das Pombas, das 48 churrasqueiras existentes, 46 foram reestruturadas para uso do público.

Os visitantes poderão adquirir seus ingressos em dinheiro, diretamente no Centro de Visitantes, que também passou por melhorias. A praia apresenta condição própria para banho, segundo o boletim de Balneabilidade divulgado na sexta-feira (20/12) pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam).

O parque fica aberto de quinta a domingo e a previsão é de que a Praia das Pombas receba os visitantes até o final do veraneio. O ingresso custa R$ 22,70 por pessoa, podendo ser adquirido no local, das 9h às 17h. A meia-entrada custa R$ 11,35 e menores de dois anos não pagam.

Verão Total

O PEI integra a Operação Verão Total do governo do Estado. Nos dias 8 e 9 de fevereiro, a unidade receberá uma série de atividades, organizadas em parceria com a Assessoria de Educação para a Sustentabilidade da Sema.

O Parque Estadual de Itapuã está localizado no município de Viamão, a 57 Km de Porto Alegre, na Estrada Dona Maria Leopoldina Cirne, sem número. Inserido no bioma Pampa, destina-se à proteção das belezas e recursos naturais, em especial a flora e a fauna, e à proteção dos sítios de valor histórico e arqueológico existentes no local. Na região, ocorre o encontro das águas do Lago Guaíba e da Laguna dos Patos, num conjunto de ambientes de morros, praias, dunas, lagoas e banhados em plena Região Metropolitana de Porto Alegre.