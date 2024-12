SC mobiliza participação da sociedade e municípios para a Conferência Nacional do Meio Ambiente

A crise climática tem se tornado uma realidade cada vez mais presente em Santa Catarina, afetando diversos aspectos da vida cotidiana da população. Diante desse cenário, surge uma oportunidade para a sociedade catarinense: contribuir com as discussões e propostas da 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente, cujo tema é Emergência Climática: o Desafio da Transformação Ecológica. A mobilização nas Conferências Municipais e Regionais do Meio Ambiente é essencial para enfrentar os desafios climáticos e construir soluções mais eficazes.

Além do poder público, a sociedade civil também poderá participar entre os dias 27 de dezembro de 2024 a 10 de janeiro de 2025. As Conferências Municipais e Regionais ocorrerão até o dia 26 de janeiro de 2025.

É nos municípios que os impactos das mudanças climáticas são sentidos de maneira direta. Por isso, a participação ativa da sociedade nessas conferências torna-se ainda mais relevante. As Conferências Municipais e Regionais do Meio Ambiente oferecem um espaço democrático e inclusivo, onde cidadãos de todas as idades podem contribuir nas discussões sobre como os efeitos do clima têm impactado suas comunidades, além de sugerir alternativas para minimizar esses efeitos.

Esses eventos são a primeira etapa de um processo que culminará na Conferência Estadual e, posteriormente, na Conferência Nacional. Durante as conferências locais, serão discutidas e votadas propostas que serão levadas para as esferas estadual e nacional, influenciando as políticas públicas de enfrentamento à crise climática. A participação de cada cidadão é fundamental para garantir que as propostas atendam às necessidades locais e reflitam a realidade das diversas regiões do estado.

Como participar

A participação nas Conferências Municipais e Regionais do Meio Ambiente é aberta a todos os cidadãos, desde que tenham mais de 16 anos e residam no município há pelo menos dois anos. Além de poderem contribuir com propostas, os participantes também podem se candidatar a representantes para a Conferência Estadual, que reunirá as melhores sugestões e elegerá os representantes catarinenses para a etapa nacional.

Para participar gratuitamente, basta entrar em contato com a Prefeitura de seu município, acompanhar as redes sociais da SEMAE ou acessar o site oficial da 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente: www.gov.br/cnma .

Organização e participação

As conferências estão sendo organizadas pelos municípios e pelas associações de municípios, que desempenham um papel fundamental na coordenação e condução dos debates. Essas entidades garantem que a discussão seja eficiente, representativa e envolva a sociedade civil, o poder público e os setores privados, promovendo uma abordagem integrada no enfrentamento da emergência climática.

O Governo de Santa Catarina convida todos os cidadãos a participar dessas conferências e contribuir com sugestões e propostas para um futuro mais sustentável. “Esses eventos são uma chance única de colocar as ideias da população em pauta e garantir que a voz de todos, especialmente daqueles mais impactados pela mudança climática, seja ouvida”, destaca o secretário do Meio Ambiente e da Economia Verde, Guilherme Dallacosta.

Cinco eixos para o debate climático

Com o objetivo de otimizar a elaboração das propostas e garantir que todos os temas relevantes sejam abordados, foram definidos cinco eixos principais para as conferências:

Mitigação: Estratégias para reduzir a emissão de gases do efeito estufa, principais responsáveis pelas mudanças climáticas.

Adaptação e Preparação para Desastres: Discussões sobre como enfrentar desastres naturais e minimizar os danos causados por eles.

Transformação Ecológica: Reflexões sobre a necessidade de uma economia mais sustentável, alinhada com a preservação ambiental e o desenvolvimento social.

Justiça Climática: Enfoque nas desigualdades sociais e no impacto desproporcional das mudanças climáticas sobre as populações mais vulneráveis.

Governança e Educação Ambiental: Incentivo à participação popular na elaboração de políticas públicas e ao controle social nas ações climáticas.

“As palestras realizadas durante as conferências de meio ambiente têm um papel fundamental em aproximar os temas complexos das questões ambientais da realidade de cada cidadão. O objetivo é facilitar o entendimento da população sobre os eixos temáticos abordados, por meio de uma linguagem clara e acessível, para mostrar como esses desafios impactam o cotidiano de todos e como cada um pode contribuir para um futuro mais sustentável e justo”, reforça a Gerente de Clima e Energia da SEMAE, Cristiane Casini Bitencourt.