Retrospectiva 2024: modernização da Cidasc qualifica defesa agropecuária para acompanhar evolução do agro catarinense

O ano de 2024 marca os 45 anos da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc) e a revitalização de sua estrutura, para melhor atender aos catarinenses. A empresa pública, responsável pela defesa agropecuária, investiu em pessoas e em novos equipamentos, com apoio do Governo do Estado.

Além de realizar concurso público para contratação imediata de 20 médicos veterinários e adquirir novos veículos e drones com recursos do governo estadual, com aval do Grupo Gestor de Governo (GGG), a Cidasc reformulou sua estrutura, com a criação do Departamento Estadual de Educação Sanitária e da Divisão de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal. Em 2024, também foi lançado o Programa de Demissão Voluntária Incentivada (PDVI), para empregados com mais de 60 anos de idade, aposentados ou com mais de 25 anos de atividade na empresa. Estas vagas serão ocupadas por novos empregados, aprovados em concurso público, renovando o quadro funcional.

Embora a tecnologia traga ganhos na execução dos serviços, a equipe técnica é fundamental para o sucesso das atividades que a Cidasc desempenha em sanidade animal, sanidade vegetal e inspeção sanitária de produtos de origem animal e vegetal. O Governo do Estado autorizou o chamamento de 38 profissionais aprovados em concurso, 21 deles para as atividades de inspeção sanitária e outros 17 para dar suporte às atividades de campo e administrativas. Estas contratações permitem que a Cidasc acompanhe o crescimento do setor agropecuário e da indústria a ele relacionada.

Sanidade animal é diferencial na exportação de carnes

A importância do trabalho da Cidasc e dos investimentos realizados pelo Governo do Estado pode ser compreendida nos números da exportação. Santa Catarina, mesmo não possuindo grande extensão territorial, é o estado brasileiro responsável por metade das exportações de carne suína e o segundo maior exportador de carne de aves. Este resultado se deve às condições sanitárias, com a erradicação e controle de doenças de interesse agropecuário, que permitem que o produto catarinense seja comercializado para os países mais exigentes em questão de sanidade.

O Departamento Estadual de Defesa Sanitária Animal da Cidasc realizou mais de 40 mil fiscalizações a propriedades rurais e mais de 460 mil fiscalizações de trânsito direcionadas à sanidade animal, orientando sobre a importância das medidas preventivas e autuando, quando necessário. Estas abordagens são importantes para que o estado preserve seu status sanitário e evite a introdução e dispersão de doenças em animais de produção.

Para um efetivo monitoramento e prevenção de doenças, a Cidasc também realiza o controle do trânsito de animais e o cadastro de rebanhos. Foram registradas mais de um milhão e 300 mil Guias de Trânsito Animal (GTA) no sistema informatizado disponibilizado pela Cidasc para transporte de animais de produção. Outra medida que contribui para o monitoramento é o sistema de rastreabilidade individual de todos os bovinos e bubalinos, em que Santa Catarina foi pioneira no país, que forneceu 1.313.439 brincos para identificação destes rebanhos.

Além de garantir a exportação da carne catarinense para países muito exigentes em questões sanitárias, os cuidados com a sanidade animal tem reflexos na saúde humana, pois alguns programas sanitários são direcionados a zoonoses, ou seja, doenças transmissíveis às pessoas. É o caso da brucelose e da tuberculose bovina.

Com o trabalho dos médicos veterinários da Cidasc, Santa Catarina atingiu a marca de 3.477 propriedades rurais certificadas livres de brucelose e tuberculose, a maioria delas dedicadas à produção leiteira. Ao estimular os produtores rurais a certificarem os seus rebanhos, a companhia contribui para o fortalecimento da cadeia produtiva. Santa Catarina é o quarto maior produtor de leite do país e é o estado com menor ocorrência de brucelose e uma das menores de tuberculose em bovinos.

Cuidado da saúde de pomares e lavouras

A Cidasc possui um Departamento Estadual de Defesa Sanitária Vegetal, que faz o controle e monitoramento de pragas que possam afetar a agricultura catarinense. Um dos resultados deste trabalho estratégico e sistemático de monitoramento, vigilância, inspeção e fiscalização pode ser visto na fruticultura: a erradicação de pragas como aCydia pomonellae o moko da bananeira beneficiaram a produção e comercialização de maçã e bananas.

Para manter estes status e manter constante atenção em relação a outras pragas regulamentadas, foram realizadas mais de 7.050 inspeções nas ações de vigilância, monitoramento e levantamentos de pragas e mais de 2.190 fiscalizações ligadas à sanidade vegetal, incluindo unidades de produção, unidades de consolidação e vazio sanitário.

Também é de sua responsabilidade a fiscalização do comércio de insumos agrícolas e do uso de defensivos. Em 2024, foram realizadas cerca de 1300 fiscalizações de uso de agrotóxicos em propriedades rurais e outras 3.719 de comércio de insumos agrícolas em estabelecimentos agropecuários. Foram coletadas 370 amostras para controle de qualidade de sementes, com inconformidades em 26,75% das amostras. Este é um trabalho que beneficia diretamente o agricultor, pois retira do mercado produtos abaixo dos padrões estabelecidos na legislação e que não trariam o resultado esperado em termos de produtividade.

O trabalho da Cidasc é voltado também a quem não vive no campo

Em 2024, as ações da Cidasc voltadas à segurança dos alimentos apresentaram crescimento, contribuindo para preservar a saúde do consumidor. O Departamento Estadual de Inspeção (Deinp) fiscaliza a inspeção sanitária de produtos de origem animal em estabelecimentos registrados no Serviço de Inspeção Estadual (SIE). Além de ser responsável pelo SIE, a Cidasc também concede registros de adesão ao Sistema Brasileiro de Inspeção (Sisbi) e concessão do Selo Arte para produtos artesanais de origem animal, selos que têm abrangência nacional.

Durante o ano, houve 19 adesões de agroindústrias catarinenses ao Sistema Brasileiro de Inspeção (Sisbi), atingindo a marca de 140 empresas de SC com este selo de inspeção. Além disso, 141 novos produtos de origem animal receberam o Selo Arte, destinado a produtos artesanais. Com o Sisbi ou o Selo Arte, a produção pode ser comercializada em todo o país, ampliando as possibilidades de negócios e as chances de crescimento. No SIE, foram 20 novos registros, totalizando 482 empresas ativas.

O Deinp atua em conjunto com o setor produtivo e oferece de forma sistemática capacitações voltadas aos profissionais que atuam nas agroindústrias e na inspeção sanitária. Foram 26 cursos diferentes e cerca de 5 mil certificados emitidos ao longo do ano ao público externo, contribuindo para qualificar o trabalho destas pessoas e por conseguinte, da produção segura de alimentos que utilizam produtos de origem animal como matéria prima.

A segurança dos produtos vegetais também recebe atenção da Cidasc: o Programa Estadual de Controle e Monitoramento de Resíduos de Agrotóxicos analisou 656 amostras, principalmente frutas e hortaliças. O índice de conformidade foi de 84,78%, o que significa que aquela amostra não possui resíduos ou, se possui, estão dentro do limite legal para a cultura.

Este monitoramento é uma das atribuições do Departamento Estadual de Defesa Vegetal da Cidasc, que recebeu uma nova responsabilidade com a criação da Divisão de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal. A primeira tarefa entregue foi a minuta de lei sobre a criação do Serviço Estadual de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal, encaminhada à Secretaria de Agricultura e Pecuária no fim de setembro.

No último trimestre, foram realizadas 145 visitas à empresas do segmento de bebidas no estado com o objetivo de obter um diagnóstico da realidade do setor e construir um plano de ação para melhor atender ao segmento. Para tal, a equipe envolvida está sendo capacitada, participando em cursos EAD da Escola Nacional de Gestão Agropecuária (Enagro).

Em relação à qualidade dos produtos vegetais, a Cidasc desenvolve há muitos anos as atividades de classificação vegetal, tendo classificado mais de 218 mil toneladas destes produtos somente em 2024. A Divisão de Classificação mantém ainda uma importante iniciativa para qualificar a produção alimentícia, o Selo de Conformidade Cidasc (SCC). As empresas fabricantes de produtos de origem vegetal (como farinhas, grãos e conservas) aderem de forma voluntária e, para receber selo, precisam implementar um Sistema de Gestão de Segurança dos Alimentos e serem aprovadas em auditoria. A Cidasc fechou o ano com 17 empresas certificadas com o SCC e 13 em processo de certificação.

Ação preventiva inicia com a educação sanitária

O sucesso da defesa agropecuária catarinense é uma construção coletiva e depende do engajamento da sociedade. Em 2024, a Cidasc criou o Departamento Estadual de Educação Sanitária, para dar mais impulso às atividades educativas que já eram realizadas.

Neste ano, a companhia trabalhou com sete instituições de ensino técnico e superior, três escolas de nível médio e 79 escolas de ensino fundamental. Três mil e duzentos alunos receberam orientações e capacitações voltadas para uma só saúde (conceito que considera a saúde humana, saúde animal e meio ambiente indissociáveis).

O principal programa de educação sanitária é o Sanitarista Junior, voltado a estudantes do ensino fundamental. A Cidasc formou 2700 estudantes como sanitaristas juniores, entregando-lhes o diploma que simboliza os conhecimentos adquiridos sobre defesa agropecuária ao longo do ano letivo.Desta forma, a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina prepara a nova geração para que valorize o papel que a produção rural tem para a economia do estado e reconheça o quanto a defesa agropecuária é relevante para o bom desempenho do setor.

