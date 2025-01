“Santa Catarina teve o Réveillon mais seguro do Brasil”, afirma o governador Jorginho Mello

Foto: Léo Munhoz / SECOM-SC

Com a atração de milhões de turistas para o litoral de Santa Catarina, em especial nas cidades de Balneário Camboriú e Florianópolis, SC se destaca mais uma vez pela segurança garantida aos catarinenses e turistas que escolheram o Estado para a virada do ano. Na manhã desta sexta-feira, o governador caminhou pela praia de Jurerê, em Florianópolis, para ver de perto o trabalho dos policiais e bombeiros que reforçam a segurança nesse período da Estação Verão.

“É o resultado de muito trabalho. Santa Catarina teve o Réveillon mais seguro do Brasil na entrada do ano de 2025. Quero dar os parabéns para todos nossos policiais e bombeiros, que tanto trabalharam para mais uma vez colocar nosso Estado nesse destaque nacional”, afirmou o governador Jorginho Mello, que foi acompanhado pelo prefeito Topázio Neto na agenda.

Apenas para citar um exemplo, na madrugada e manhã de 1° de janeiro, não houve um único registro sequer de homicídio ou tentativa de homicídio em Florianópolis e Balneário Camboriú. A PMSC confirmou que não houve ocorrências graves em nenhuma das grandes festas de Ano Novo em SC.

Entre os dias 24 de dezembro de 2024 e 1º de janeiro de 2025, o CBMSC atendeu mais de 600 ocorrências de salvamento por afogamento em todo o Litoral e rios do estado. No período da pré-temporada e da temporada até o momento, os números são ainda mais expressivos. Desde o dia 2 de novembro, foram 1.376 salvamentos e mais de 4 milhões de ações de prevenção a afogamentos.

Na análise de outras ocorrências, em um primeiro balanço das estatísticas de crimes relatados para a Polícia Civil, desses primeiros dias de trabalho na Estação Verão, foram registradas quedas em importantes indicadores. Redução de 38% no número de roubos, queda de 39% nos furtos. Em relação a furtos e roubos de veículos, a queda foi ainda maior, uma redução de 53%.

Estação Verão em todo litoral

Ainda nesta sexta-feira, 3, o governador Jorginho Mello visitou a orla da cidade de Itapema. Ele percorreu o calçadão e as areias cumprimentando a população e ouvindo os banhistas e comerciantes da área.

“O dia hoje está maravilhoso, e tem muita gente nas nossas praias. A gente fica feliz porque o comerciante fica feliz, o supermercado, restaurante. E nós vamos receber mais de 3 milhões de pessoas esse ano no litoral de Santa Catarina. Os aeroportos estão cheios, você olha pra praia vê as famílias felizes, animadas. Então eu vim aqui abraçar as pessoas, desejar um 2025 cheio de saúde pra todos”, disse o governador Jorginho Mello em Itapema.

Foto: Reprodução/Secom SC

Há três dias no comando da cidade, o prefeito de Itapema, Alexandre Xepa, agradeceu a visita do governador e os esforços do Estado para viabilizar um verão de sucesso para o município e fez um agradecimento em nome de toda a região.

“Estamos muito felizes em receber o governador aqui em Itapema. Nossa cidade é uma das que mais cresce no país, e esse diálogo com o governo do estado é fundamental para garantir investimentos que acompanhem esse crescimento. Vamos trabalhar juntos para trazer cada vez mais qualidade de vida para a nossa população e pra quem vem aqui conhecer”, comentou o prefeito.