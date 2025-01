Senadores repercutem vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro

Senadoras e senadores usaram a plataforma X para parabenizar Fernanda Torres pelo prêmio de melhor atriz de drama no Globo de Ouro 2025 — o evento aconteceu neste domingo (5). Ela é a primeira brasileira a conquistar essa premiação.

Além dos parlamentares, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, também se manisfestou sobre o feito alcançado pela atriz: "Emocionante. Fernanda Torres é orgulho do Brasil. Melhor Atriz em Filme de Drama no Globo de Ouro pela sua grande atuação no filme Ainda Estou Aqui. Como ela mesma diz: a vida presta. Parabéns, Fernanda Torres. #GoldenGlobes"

A senadora Zenaide Maia (PSD-RN), que está à frente da Procuradoria Especial da Mulher , destacou a força das mulheres brasileiras: “É do Brasil! Que alegria celebrar a conquista da talentosa Fernanda Torres, vencedora do Globo de Ouro de melhor atriz em filme dramático. Essa vitória não só exalta o cinema nacional, mas também nos mostra a força da mulher brasileira, dentro e fora das telas! Histórico!”

Já a senadora Teresa Leitão (PT-PE) chamou a atenção para o caráter histórico do filme, que, ressalta a parlamentar, retrata a trajetória de Eunice Paiva, mulher que enfrenta a violência da ditadura militar depois da prisão e do desaparecimento do marido, Rubens Paiva (interpretado por Selton Mello), no início da década de 1970. “Fernanda Torres!!! Vitoriosa no Globo de Ouro!! Muito emocionada. [ela] agradece e dedica o prêmio à mãe, Fernanda Montenegro! Enaltece o caráter histórico do filme e da luta de Eunice Paiva! Viva o cinema nacional!”

Outra senadora que se manifestou foi Leila Barros (PDT-DF). Ela também enalteceu a importância histórica do filme e a premiação. “O merecido reconhecimento da atriz Fernanda Torres como melhor atriz de drama na premiação do Globo de Ouro 2025 é mais do que um prêmio ao cinema nacional. Às vésperas do ainda recente 8 de janeiro, a consagração de uma atuação que retrata uma das histórias mais emblemáticas da ditadura militar brasileira eleva nossa voz e reforça que a democracia é o único caminho possível. Parabéns pela premiação no Globo de Ouro! Por aqui, já está forte também a torcida pelo Oscar!”

O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), também parabenizou a atriz. “Fernanda Torres #GoldenGlobes Winner!! É do Brasil! Que orgulho! Viva o nosso cinema! Viva Eunice Paiva!”

Outro que se manifestou foi o senador Renan Calheiros (MDB-AL). “Parabenizo a atriz Fernanda Torres pelo Globo de Ouro e todos os profissionais do filmeAinda Estou Aqui. Um orgulho para todos aqueles que se empenham por um Brasil justo e verdadeiro. Uma conquista emblemática.”

O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), também celebrou a conquista: “Histórico! Um prêmio sobre as Fernandas e uma conquista sobre um Brasil que resiste por meio da sua arte e fortalece sua imagem para o mundo por meio do talento das nossas e dos nossos artistas. Sem dúvida, é também um grande reconhecimento ao cinema brasileiro, que mostra a força de sua retomada e tem tanto ainda para oferecer. A arte salva e, acima de tudo, nos ajuda a preservar nossa memória e a compreender a nossa história! A vida e a luta de Eunice Paiva, contada emAinda Estou Aqui, revela com maestria tudo isso e muito mais. A vida presta mesmo, Fernanda! Parabéns! Viva o cinema brasileiro! Orgulho do Brasil!”.

O senador Humberto Costa (PT-PE) destacou a também atriz Fernanda Montenegro, mãe de Fernanda Torres. “Que alegria, Brasil! Que emoção ver Fernanda Torres reconhecida com o Globo de Ouro de melhor atriz. Que lindo vê-la dedicar o prêmio a Fernanda Montenegro, sua mãe e outra atriz espetacular. Que homenagem à força e à história de Eunice Paiva!”.

O senador Paulo Paim (PT-RS) se manifestou para defender a democracia e a justiça. “Parabéns, Fernanda Torres, por conquistar o prêmio de melhor atriz no Globo de Ouro pela brilhante interpretação de Dona Eunice Paiva no filmeAinda Estou Aqui. Você é motivo de orgulho para o Brasil. Pela verdade, pela justiça e pela democracia, sempre! #GlobodeOuro #GoldenGlobes.”

A memória do Brasil foi citada pelo senador Fabiano Contarato (PT-ES): “Que orgulho testemunhar este momento histórico! Fernanda Torres ganhou o prêmio de melhor atriz no Globo de Ouro pelo filmeAinda estou aqui! Simplesmente brilhante! Um reconhecimento merecido para uma atriz incrível e também para uma obra que resgata a memória da nossa história, abordando com coragem e sensibilidade as cicatrizes deixadas pela ditadura no Brasil. Esse prêmio é um símbolo poderoso de que o cinema tem a capacidade de dar voz ao passado para inspirar um futuro mais justo. Viva o cinema brasileiro e sua força em emocionar o mundo!”.

O senador Eduardo Braga (MDB-AM) ressaltou a importância da arte. “Fernanda Torres conquista o Globo de Ouro! Com sua atuação inesquecível emAinda estou aqui, ela venceu como melhor atriz de drama, enchendo o Brasil de orgulho e destacando nossa arte no cenário internacional. Filha da lendária Fernanda Montenegro, Fernanda honra o legado da família e reforça a força da cultura brasileira. O filme, que narra a história de Eunice Paiva, é um poderoso grito: Ditadura nunca mais! Parabéns, Fernanda, por levar o talento brasileiro ao topo.”

O talento dos artistas brasileiros foi enaltecido pelo senador Angelo Coronel (PSD-BA): "Um prêmio que enaltece o talento da classe artística do #Brasil e fortalece a imagem do cinema brasileiro no mundo! Parabéns, Fernanda Torres, que a exemplo de sua mãe, engrandece a arte e o nome do #Brasil com orgulho e maestria. Viva o cinema brasileiro! #GoldenGlobes". Linha semelhante adotou o senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO): "Fernanda Torres cravou seu nome na história! Primeira brasileira a ganhar o Globo de Ouro de Melhor Atriz, ela brilhou como Eunice Paiva em “Ainda Estou Aqui”. Uma vitória que celebra o talento nacional e honra o legado de Fernanda Montenegro. Parabéns, Fernanda!"

Quem também celebrou a conquista da brasileira foi o senador Rogério Carvalho (PT-SE). Para ele, a atuação de Fernanda Torres ficará marcada na história do cinema. "Parabéns à talentosíssima Fernanda Torres pelo Globo de Ouro de Melhor Atriz em Filme de Drama por sua atuação em “Ainda Estou Aqui”! Sua performance não apenas nos encheu de orgulho, mas também nos emocionou ao resgatar uma história que não pode ser esquecida, muito menos repetida: os horrores da ditadura militar em nosso país. Seu sorriso ao receber o prêmio — o mesmo sorriso que estampou brilhantemente ao dar vida à advogada Eunice Paiva, símbolo de luta e de resiliência para tantos brasileiros — nos lembrou da força de quem resistiu e lutou por justiça até o fim da vida. Uma atuação que ficará marcada na história. “Ainda Estou Aqui” é mais que um filme. É um retrato fiel e esclarecedor dos males da ditadura militar e, ao mesmo tempo, um poderoso lembrete de que a democracia deve ser defendida todos os dias. Obrigado, Fernanda, por nos lembrar que ainda estamos aqui. Sua atuação é um tributo àqueles que acreditam na democracia!"

Premiada pela atuação como protagonista em “Ainda Estou Aqui”, filme do diretor Walter Salles, Fernanda Torres desbancou outras cinco atrizes na categoria para vencer o Globo de Ouro em 2025: Angelina Jolie (Maria), Nicole Kidman (Babygirl), Tilda Swinton (O quarto ao lado), Kate Winslet (Lee) e Pamela Anderson (The Last Showgirl).