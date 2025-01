Lei define 16 de dezembro como Dia Nacional do Medicamento Biossimilar

A data 16 de dezembro foi escolhida por ser a mesma em que, em 2010, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou a resolução que regula o registro de biossimilares no Brasil.

O biossimilar deve ter os mesmos resultados de segurança, qualidade e eficácia dos medicamentos de referência. Esses medicamentos só podem ser fabricados após a patente do biológico expirar.

Ao tramitar no Senado, a matéria teve como relatores Mara Gabrilli (PSD-SP) e Otto Alencar (PSD-BA). Ambos defenderam o projeto, que foi aprovado definitivamente pelo Senado no início de dezembro .

A norma que cria essa data teve origem em um projeto de lei da Câmara, o PL 4.214/2021 , de autoria do deputado federal Pedro Westphalen (PP-RS).

16 de dezembro se tornou o Dia Nacional do Medicamento Biossimilar. É o que determina a Lei 15.087, de 2025 , sancionada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e publicada noDiário Oficial da Uniãodesta segunda-feira (6).

