Tenente Portela abre inscrições para contratação de profissionais para atuarem na rede municipal de ensino

O processo é destinado à formação de cadastro reserva, para eventuais contratações temporárias.

A Prefeitura de Tenente Portela lançou o Processo Seletivo Simplificado nº 010/2024 para a contratação temporária de profissionais para atuar na Secretaria de Educação, Cultura e Desporto.

Vagas para cadastro reserva com carga horárias de 20h e de 40h semanais nos seguinte cargos: Professor de Anos Iniciais, Professor de Educação Infantil, Professor de Língua Portuguesa, Professor de Matemática, Professor de Ciências, Professor de Educação Física, Professor de História, Professor de Geografia, Professor de AEE, Professor de Língua Estrangeira: Espanhol, Professor de Língua Estrangeira: Inglês, Monitor de Creche, Monitor de Oficinas, Motorista, Serviços Gerais, Doméstica, Fonoaudiólogo, Orientador Educacional, Supervisor Educacional e Administrador Escolar.

As inscrições serão realizadas no período de 01 à 17 de janeiro de 2025, de forma presencial, na sede da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, situada na Avenida Redenção, nº 145, Centro, no horário de expediente das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h.

Para informações sobre os cargos disponíveis, acessar o edital através do link: https://www.tenenteportela.rs.gov.br/concurso/categoria/79/pss-0102024-quadro-geral-educacao-/

Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela