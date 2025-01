Prefeitura municipal de Derrubadas abre inscrições para concurso público Nº 01/2024

Ou no mural da Prefeitura Municipal de Derrubadas.

As inscrições podem ser realizadas de 20 de dezembro de 2024 a 08 de janeiro de 2025, exclusivamente pelo site: www.maservicospublicos.com.br.

A Prefeitura Municipal de Derrubadas informa que estão abertas as inscrições para o Concurso Público Nº 01/2024, destinado a selecionar candidatos para atender necessidades de excepcional interesse público.

