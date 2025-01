Inauguração de espaços que transformam: Museu Histórico, Biblioteca Pública e SCFV em Derrubadas

Na quarta-feira, 27 de dezembro, Derrubadas viveu um momento histórico com a inauguração de três importantes espaços junto ao Bosque Municipal: o Museu Histórico de Derrubadas, a Biblioteca Pública e o espaço dedicado ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). O evento marcou um novo capítulo no desenvolvimento social e cultural do município.

O Museu Histórico de Derrubadas, criado com o apoio da comunidade, reflete a memória e a evolução histórica da cidade. O projeto, iniciado em 2023 e coordenado pela professora Soeli Martens, envolveu escolas, gestores, professores e alunos na pesquisa e arrecadação de peças que hoje compõem um rico acervo cultural. Este espaço, além de preservar o patrimônio local, será continuamente ampliado, servindo como fonte de aprendizado e reflexão para as futuras gerações.

Já a Biblioteca Pública de Derrubadas foi idealizada para promover a leitura e o conhecimento. Com uma estrutura moderna, oferece livros variados, computadores com acesso à internet e espaços de leitura em ambientes internos e externos, atendendo todas as faixas etárias. Este investimento reforça o compromisso com a educação e a inclusão, incentivando o hábito da leitura como ferramenta de transformação pessoal e social.

O espaço do SCFV, por sua vez, é um marco no fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Com 326,98 m² de área construída, o local é dedicado a atividades que atendem cerca de 250 usuários, oferecendo oficinas de musicalização, taekwondo, artesanato, corte e costura, entre outras. A equipe envolvida, composta por orientadores sociais, oficineiros e técnicos de referência, desempenha um papel fundamental no desenvolvimento de crianças, jovens, adultos e idosos, promovendo convivência, participação e o sentimento de pertencimento.

A inauguração desses espaços representa um sonho concretizado, fruto de planejamento, esforço e dedicação coletiva. São iniciativas que não apenas enriquecem a cultura e o conhecimento, mas também fortalecem os laços comunitários e promovem o bem-estar da população de Derrubadas.