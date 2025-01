Agentes culturais de Derrubadas são convidados para consulta pública sobre recursos da cultura em 2025

A Secretaria de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul (Sedac) convida agentes culturais de Derrubadas para participar da consulta pública destinada a discutir a destinação de recursos da cultura para o ano de 2025. A iniciativa busca fortalecer o diálogo com a comunidade cultural gaúcha, promovendo uma escuta ativa e ampliando a participação social no planejamento das políticas públicas do setor.

A consulta tem como objetivo principal levantar demandas, incentivar o intercâmbio de ideias entre os atores envolvidos e receber contribuições que subsidiem a formulação de editais. Além disso, pretende qualificar a definição de prioridades para a aplicação dos recursos destinados à cultura, fortalecendo ações que atendam às reais necessidades dos municípios.

Para 2025, a Sedac prevê um investimento de aproximadamente R$ 167 milhões em recursos para a cultura. Desse total, R$ 70 milhões serão direcionados via Lei de Incentivo à Cultura (LIC) e R$ 97 milhões através do Fundo de Apoio à Cultura (FAC), ambos vinculados ao Pró-Cultura RS. A soma também inclui valores descentralizados da União para estados e municípios, provenientes da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB).

A participação de todos é essencial para consolidar o papel da cultura como vetor de desenvolvimento e transformação social.

Acesse o link https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfkoSi2c.../viewform