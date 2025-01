Secretaria de educação e cultura de Miraguaí inicia suas atividades 2025

Na manhã do dia 2 de janeiro, deu-se início aos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, coordenados pelo atual Secretário Professor Carlos Faccio. Inicialmente acolheu a sua equipe de trabalho, destacando a importância que cada um tem neste momento ao assumir suas atividades dentro da Secretaria. Também contou com a presença do Prefeito Municipal Leonir Hartk e de seu Vice-Prefeito Ricardo Barbosa Fink, oportunidade em que apresentaram o Secretário e desejaram um ano de muito sucesso e um bom trabalho a todos, ressaltando o compromisso de honestidade e transparência no serviço público prestado por todos.

Em sua fala, o Secretário enfatizou que o órgão do sistema municipal de ensino, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SMEC) é responsável por planejar, coordenar, executar e avaliar as atividades educacionais das escolas públicas municipais, criando condições de aprendizagem aos alunos da Educação Infantil ao Ensino Fundamental.

Ainda, ressaltou que também, compete à SMEC gerenciar as atividades relativas à instalação e manutenção de equipamentos públicos de uso na educação e, além disso, atuar no planejamento e execução do Plano Municipal de Educação bem como zelar pelo bem público.

A SMEC desenvolverá suas ações no decorrer do ano sob a concepção de que a educação básica é o caminho para assegurar a todos a formação indispensável ao exercício pleno da cidadania, fornecendo os meios para o indivíduo participar da construção do contexto sociocultural em que vive.

Por isso, a SMEC tem como compromisso a garantia e o suporte pedagógico e de infraestrutura à Rede Municipal de Ensino de Miraguaí para a formação de cidadãos críticos, inovadores e capazes de impactar positivamente a sociedade.

Por fim, ressaltou-se que as ações da SMEC se estabelecem a partir dos seguintes valores: Foco nas pessoas, Transparência, Diálogo, Excelência e Inovação. Tais direcionamentos sustentam a visão de fazer da Rede uma referência em ensino público de qualidade em nosso Município.

Portanto, a SMEC oferecerá um conjunto de serviços importantes para nossa comunidade. Contemplando áreas diversas, como cultura, esporte e saúde, criando um contexto rico de possibilidades de aprendizagem aos alunos.