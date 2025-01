Cristie Becker é a nova secretária de serviços urbanos de Miraguaí

Cristie Becker foi oficialmente apresentada à comunidade hoje, junto com os planos e projetos para a Secretaria de Serviços Urbanos. A expectativa é alta e a população aguarda ansiosamente as inovações que a nova gestão trará para Miraguaí.

A nova secretária, reconhecida por seu comprometimento com a educação e o desenvolvimento local, destaca a importância da participação feminina na gestão pública. "É um grande desafio, mas também uma oportunidade de contribuir com a comunidade de uma forma que nunca foi feita antes", afirma Cristie.

