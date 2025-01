Sicoob Creditapiranga paga mais de R$ 3,3 milhões em juros ao capital social dos cooperados

Anualmente, ao encerrar o exercício, o Sicoob Creditapiranga realiza o pagamento dos juros ao capital. Em 2024, foram mais de R$ 3,3 milhões de juros pagos aos cooperados, como forma de remuneração ao capital social, por meio de integralização no dia 31 de dezembro.

O capital social é o montante de todas as cotas capitais dos cooperados e é de extrema importância para a cooperativa. Ele funciona como suporte financeiro para as atividades da instituição. As cotas capitais são os valores que os sócios depositam no momento que ingressam e durante o relacionamento com a cooperativa. É a parte que cada um tem da instituição. A adição do capital acontece por meio de integralizações voluntárias e adesão de novos cooperados. A distribuição dos resultados é também uma fonte de incremento do capital social do próprio cooperado e da cooperativa.

De acordo com o Presidente do Sicoob Creditapiranga, Simplício Meurer, este resultado demonstrado em números, também demonstra a importância do fortalecimento do cooperativismo de crédito, gerando mais desenvolvimento local, bem como, trazendo vantagens para seus associados. “No Sicoob Creditapiranga os cooperados são donos do negócio, contribuem e participam dos resultados. Quanto maior a relação de negócios do cooperado com o Sicoob, maior será a participação nos resultados. A remuneração deste capital é um estímulo para que o cooperado aumente a sua integralização e, assim, fomente o crescimento da sua cooperativa, que por sua vez, terá mais capacidade para apoiar o desenvolvimento do cooperado e da região”, afirmou.

O valor da remuneração é deduzido do resultado que será destinado, conforme estatuto, e rateado proporcionalmente ao movimento de cada cooperado, conforme deliberação da Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no próximo trimestre.

“Cada cooperado pode ter acesso ao seu extrato de cota capital na sua agência ou via aplicativo Sicoob. O incentivo extra ao capital de cada sócio é mais um diferencial para estimulá-lo a escolher a cooperativa como sua principal instituição financeira”, finalizou Simplício Meurer.

Sobre o Sicoob - Instituição financeira cooperativa, o Sicoob tem mais de 8,5 milhões de cooperados e está presente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. Oferecendo serviços de conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança bancária, adquirência de meios eletrônicos de pagamento, dentre outras soluções financeiras.

É formado por 329 cooperativas singulares, 14 cooperativas centrais e pelo Centro Cooperativo Sicoob (CCS), que é composto por uma confederação e um banco cooperativo, além de uma processadora e bandeira de cartões, administradora de consórcios, entidade de previdência complementar, seguradora e um instituto voltado para o investimento social.

Ocupa a primeira colocação entre as instituições financeiras com maior número de agências no Brasil, com mais de 4,6 mil pontos de atendimento, e, em mais de 400 municípios, é a única instituição financeira presente. Acesse www.sicoob.com.br para mais informações.

Fonte: Sicoob Creditapiranga – Assessoria de Comunicação e Marketing.