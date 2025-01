Correios lança edital de inovação aberta para soluções operacionais

“Este ciclo é um marco para a empresa. Estamos trazendo inovação para o coração de nossas operações e conectando nossas demandas reais às soluções tecnológicas do mercado. Isso reforça nosso compromisso em criar um ecossistema logístico mais eficiente e preparado para o futuro”, disse o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos.

O ciclo será dividido em três fases – desafios públicos, prototipagem e teste de solução inovadora. Durante os 30 dias do prazo para envio de propostas, serão promovidos eventos online e disponibilizados materiais de consulta para orientar os participantes.

Um edital lançado neste mês pelos Correios pretende selecionar ideias inovadoras que melhorem serviços e resolvam desafios nas áreas de logística, planejamento, inovação, atendimento, tratamento, transporte e distribuição. As inscrições para o edital, chamado de 1º Ciclo de Inovação Aberta – Soluções Operacionais , ficarão abertas até o dia 2 de fevereiro.

