Governo entrega documento ao Ministério do Desenvolvimento Agrário pedindo atenção federal para a estiagem no Estado

O governo do Estado, por meio do secretário de Desenvolvimento Rural (SDR), Vilson Covatti, entregou ao ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), Paulo Teixeira, nesta quinta-feira (9/1), um ofício solicitando atenção do governo federal para os efeitos da estiagem, que já apresenta sinais preocupantes em algumas regiões do Rio Grande do Sul.

No documento, assinado pelo titular da SDR e pelo presidente da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio Grande do Sul e Associação Sulina de Crédito e Assistência Rural (Emater/RS-Ascar), Luciano Schwerz, destaca-se a necessidade de atenção urgente para a estiagem que deve afetar o Rio Grande do Sul em 2025. O secretário reforça a importância de medidas de apoio direto do MDA e da articulação com outros órgãos federais, buscando minimizar os impactos da seca sobre a agricultura familiar, especialmente nas regiões mais vulneráveis.

Com o histórico recente de enchentes e duas estiagens consecutivas, Covatti esclareceu que a intenção com a entrega do documento foi aproveitar a vinda do ministro ao RS para emitir um alerta da situação ainda em seu início.

“Não seria justo que o ministro viesse ao Rio Grande do Sul sem saber, durante a sua estada, do que está acontecendo, novamente, aqui. Estamos diante de um cenário que exige atenção redobrada e ações imediatas. A estiagem é uma ameaça constante para a produção rural no Rio Grande do Sul. Por isso, reforçamos ao governo federal a importância da união de esforços para enfrentar esse desafio”, destacou Covatti.

Na sequência, Teixeira foi recebido pelo governador em exercício, Gabriel Souza, no Palácio Piratini . A reunião discutiu a situação de 18 famílias do assentamento Integração Gaúcha, em Eldorado do Sul, que pedem transferência após serem afetadas por inundações, incluindo as enchentes de maio de 2024.