Prefeito recebe convite da Festa dos Navegantes

Na manhã de terça-feira, 7, membros do Conselho da Capela Nossa Senhora dos Navegantes e o padre Luiz Afonso realizaram uma visita ao prefeito municipal, Valcier Balestrin, para entregar o convite da tradicional Festa dos Navegantes. O evento será realizado no dia 2 de fevereiro, no Clube Navegantes, na sede do município.

A comitiva foi recebida pelo prefeito e sua equipe no Gabinete do Prefeito. Balestrin agradeceu o convite especial e a visita, enfatizando que o gabinete e a administração sempre estão de portas abertas para receber a comunidade.