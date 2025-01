Com informações MB Notícias

Os Bombeiros Voluntários mais uma vez pedem para a população ter cuidado nessa época de seca com as queimadas.

O sinistro é de grandes proporções. Até o fechamento desta edição já haviam sido utilizados mais de 14.000 litros de água no combate ao fogo.

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.