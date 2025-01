Municipalização de trechos de rodovias é tema de audiência na capital

A municipalização de trechos das rodovias ERS 330 e RSC 472 segue avançando junto ao Governo do Estado. Esta é uma das principais demandas do prefeito de Tenente Portela, em viagem realizada nesta semana a Porto Alegre. Conforme Rosemar Sala, a lei que autoriza a transferência da titularidade de segmentos rodoviários foi aprovada pela Assembleia Legislativa e sancionada pelo governador, Eduardo Leite (Lei 16.227/24).

O próximo passo é a formalização do convênio, o que deverá ocorrer até março. O prazo ficou estabelecido em audiência com o secretário de Estado de Logística e Transportes, Juvir Costella, realizada nesta quarta, 08. O chefe do Executivo portelense esteve acompanhado neste encontro pela secretária de Planejamento e Políticas Estruturantes, Salete Bettio Sala. Após a efetivação do acordo, o Município deverá efetuar a recuperação asfáltica do trecho urbano da ERS 330 que compreende as avenidas Santa Rosa, Luis Carlos Prestes, Charruas e Redenção. O valor estimado da pavimentação é de R$ 6 milhões que virá do Estado. As obras de remodelação dos canteiros centrais e demais melhorias serão feitas com recursos municipais.

A municipalização parcial da ERS 330 e da RSC 472, é um tema que vem sendo tratado há quase dois anos. A demanda, inclusive, foi pauta de duas audiências com o governador. O prefeito acredita que a gestão das rodovias impulsionará ainda mais o desenvolvimento de Tenente Portela. A partir da transferência, Tenente Portela passará a ter autonomia para realizar a gestão da faixa de domínio e do patrimônio rodoviário, bem como gerir o trânsito de forma integrada com as demais vias urbanas. O Município também assume a manutenção destes trechos. A municipalização da RSC 472 compreenderá a extensão entre a antena da Rádio Municipal e o trevo de acesso a empresa Hanauer Cereais (após o pórtico). Já o da ERS 330 será entre a empresa Cotricampo (saída para Derrubadas) e a empresa Fulber (saída para Miraguaí). Os dois trechos somam a extensão de aproximadamente 12 quilômetros.