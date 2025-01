Administração Municipal e ACISA reafirmam parceria em reunião estratégica

Na terça-feira, 8, o vice-prefeito, Claudenir Scherer, e o secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Henrique Niederle, participaram de uma reunião com o presidente da Associação Comercial, Industrial, de Serviços e Agropecuária (ACISA), Antonio Ganacini, e a vice-presidente Raiana da Silva. O encontro teve como objetivo fortalecer as ações conjuntas entre a Administração Municipal e a ACISA, além de planejar iniciativas que contribuam para o crescimento econômico do município.

Durante a reunião foi destacada a importância de dar continuidade a programas já existentes, como o Juro Zero e o Auxílio Aluguel ao Empreendedor, que têm contribuído para o fomento ao empreendedorismo local. Além disso, foram discutidas estratégias para a constituição de novas parcerias voltadas à qualificação de mão de obra.

Ganacini ressaltou a importância da parceria com a Administração Municipal, destacando que a proximidade entre as instituições é fundamental para o desenvolvimento sustentável da economia local. “Manter essa relação próxima é essencial para que possamos avançar com projetos que beneficiem os empreendedores e toda a comunidade”, afirmou.

A reunião reforça o compromisso da Administração Municipal e da ACISA em trabalhar juntas pelo fortalecimento do setor empresarial, garantindo oportunidades e crescimento para todos os envolvidos.