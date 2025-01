Foco de febre aftosa na Alemanha serve de alerta para necessidade de manter cuidados sanitários constantes

Conquistar o reconhecimento de Santa Catarina como zona livre de febre aftosa sem vacinação foi um passo da jornada, que permitiu que a carne catarinense ingressasse nos mercados mais exigentes. Somos o estado brasileiro que mais exporta carne suína, com metade do volume exportado pelo país. O trabalho para manter este status sanitário é contínuo e não pode parar.

Para a manutenção do status sanitário, orientamos produtores rurais e a população em geral para adotarem alguns cuidados sempre:

A Organização Mundial de Saúde Animal (Omsa) confirmou o registro de um foco de febre aftosa na Alemanha, doença que não era registrada no país desde a década de 1980. Os rebanhos catarinenses seguem livres da doença, mas o fato reforça a importância dos cuidados sanitários, que precisam ser mantidos sempre, mesmo após a erradicação de uma doença animal.

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.