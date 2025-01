Estudantes da Rede Estadual beneficiados pelo Programa Todo Jovem na Escola podem solicitar os valores da Poupança Aprovação

Com a reformulação do Programa Todo Jovem na Escola, implementada em 2024 pelo governo do Estado, os estudantes do Ensino Médio da Rede Estadual que atendem aos requisitos para receber o auxílio passaram a contar com novo benefício: a Poupança Aprovação. Os valores adicionais, que incentivam a conclusão dos estudos, podem ser solicitados por meio do aplicativo Escola RS.

Para participar do programa, os estudantes precisam ter a família inscrita no CadÚnico, além de comprovar renda familiar per capita de até R$ 660. Também devem manter frequência escolar mensal de pelo menos 75% de presença.

Os alunos aprovados na 3ª série do Ensino Médio e que se enquadram nesses critérios receberão R$ 300, valor correspondente a duas bolsas regulares do programa.

Esse pagamento será realizado automaticamente até o final de janeiro por meio do Cartão Cidadão emitido no nome do próprio aluno, sem necessidade de solicitação. A previsão é que até 24.121 estudantes concluintes do Ensino Médio possam ser beneficiados, com investimento de mais de R$ 6,3 milhões.

Vulnerabilidade social

Os estudantes em situação de vulnerabilidade social e aprovados na 1ª ou na 2ª séries também terão direito ao mesmo benefício quando finalizarem o Ensino Médio. Contudo, esses alunos já podem solicitar um pagamento parcial antecipado, no valor de R$ 75, correspondente a meia bolsa regular mensal.

O restante será acumulado em uma espécie de poupança, com rendimento proporcional ao período, e poderá ser sacado integralmente pelo estudante ao final da 3ª série.

Nesses casos de antecipação, o pedido deve ser realizado até 23 de janeiro por meio do aplicativo Escola RS, disponível tanto para os alunos da Rede Estadual quanto para os pais e responsáveis. O pagamento ocorrerá até 20 de fevereiro no Cartão Cidadão.

O benefício poderá alcançar até 84.339 estudantes das escolas estaduais aprovados na 1ª e na 2ª séries, com investimento estimado de mais de R$ 6 milhões.