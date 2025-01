Governo do Estado entrega mais 21 equipamentos agrícolas na região serrana

Os novos equipamentos irão reforçar o trabalho nos municípios de Gravatal, São Ludgero, Otacílio Costa, Abdon Batista, Balneário Gaivota, Bocaina do Sul, Bom Jardim da Serra, Correia Pinto, Lauro Müller, Nova Veneza, Maracajá, Morro da Fumaça, Orlean, Santa Rosa do Sul, Armazém, Forquilhinha e Atalanta.

Entre 2023 e 2024 foram entregues 397 equipamentos agrícolas de convênio federal, beneficiando 210 municípios. “Estamos fazendo essas entregas regionais para facilitar a logística de chegada dos equipamentos nos municípios. São implementos agrícolas que irão auxiliar para arrumar estradas, fazer açudes e resolver os problemas do cotidiano no meio rural. É mais um estímulo e apoio ao pequeno produtor valorizando o modelo da agricultura familiar e a sucessão nas propriedades rurais”, ressalta o secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Valdir Colatto.

“Esses maquinários são fundamentais para garantir a manutenção das atividades e fortalecer o trabalho das famílias do campo. Estou tendo o privilégio agora de entregar como governador, emendas que fiz como senador. Os parlamentares estão atentos a essas necessidades apresentadas pelos municípios, de reforçar os equipamentos agrícolas, é mais uma parceria que está dando certo”, destaca o governador Jorginho Mello.

O investimento é de R$ 858,7 mil, recursos de emendas da Bancada Federal, em convênio com SAR. A solenidade foi realizada na Gerência Regional da Epagri, de São Joaquim. A entrega corresponde ao convênio federal 910994-2021/MAPA – Emenda da Bancada Federal de 2021 dos parlamentares: Carlos Chiodini, Carmen Zanotto, Jorginho Mello, Geovânia de Sá, Ricardo Guidi e Rogério Peninha Mendonça.

Mais equipamentos para fomentar e modernizar a produção agrícola. Nesta sexta-feira,10, o governador Jorginho Mello junto com o secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Valdir Colatto e Bancada Federal realizou a entrega de 21 equipamentos agrícolas, na Gerência Regional da Epagri, de São Joaquim. Foram contemplados mais 17 municípios.

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.