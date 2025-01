Bolha de calor traz temperaturas altas para o Rio Grande do Sul ao longo da semana

Uma bolha de calor vai se instalar e ganhar força durante esta semana no Centro e no Norte da Argentina, trazendo temperaturas muito altas para o Sul do Brasil e outras regiões. A informação é da MetSul Meteorologia.

No início da semana, o calor no Rio Grande do Sul será mais intenso em cidades do Oeste do estado, assim como vem ocorrendo há dias. Mais ao Leste, na área de Porto Alegre e na costa, a temperatura não chega a ser muito alta neste começo de semana, de acordo com a empresa de meteorologia. A temperatura deve ficar em torno de 30ºC na Grande Porto Alegre nesta segunda-feira (13), o que é o normal para janeiro.

De terça-feira em diante, entretanto, a temperatura começa a escalar gradualmente no Rio Grande do Sul e a cada tarde as máximas tendem a ser elevadas. Espera-se que, na segunda metade da semana, ocorra o pico de intensidade do calor. Quinta e sexta devem ser dias de calor excessivo no estado, com marcas ao redor e acima de 35ºC em grande número de municípios.

A temperatura pode atingir marcas de 36ºC a 38ºC em vários pontos da área metropolitana de Porto Alegre, mas isoladamente nos vales haverá marcas mais altas.

O Oeste gaúcho deve ser fortemente impactado pelo calor. A previsão é de várias tardes com máximas passando dos 35ºC e máximas próximas. Na região entre Quaraí e Uruguaiana, as máximas devem ficar em torno de 40ºC no pico do calor da segunda metade da semana.