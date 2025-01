IMA cria ferramenta online para consulta sobre a validade de licenças de caminhões limpa fossa

Foto: Arquivo/ Divulgação

Com a intenção de munir os cidadãos de informações que colaborem com a preservação e a fiscalização ambiental, o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) disponibiliza uma nova ferramenta online para consulta sobre a validade de licenças ambientais de caminhões limpa fossa. Por meio dosite do Instituto https://consultas.ima.sc.gov.br/limpafossa , na área de consultas, é possível descobrir se um determinado veículo está cadastrado junto ao órgão ambiental e vinculado a uma licença ativa. Para isso basta fornecer o número da placa do veículo.

Conforme o diretor de Controle e Passivos Ambientais do IMA, Diego Hemkemeier Silva, o objetivo da disponibilização das informações é garantir que a população possa contratar serviços que seguem a legislação ambiental. “Com a licença a empresa está habilitada a realizar o serviço com as condições mínimas exigidas pelo órgão ambiental estadual e com a indicação do local correto para destinação dos resíduos”, explica.

É importante destacar que a forma adequada de fazer a checagem da regularidade é pelo acesso ao site do Instituto. “É preciso ter uma licença ambiental dentro de seu período de vigência e, agora, a comunidade tem acesso direto e fácil a essas informações”, explica o diretor.

Irregularidades

Caso a consulta indique que a placa do veículo não consta no cadastro do IMA ou a licença vinculada ao respectivo caminhão esteja vencida, a orientação é que o cidadão registre uma denúncia por meio daOuvidoria Estadual. https://www.ouvidoria.sc.gov.br/cidadao/

Esse registro é importante para que os órgãos ligados ao Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama), que compartilham a responsabilidade sobre a fiscalização, sejam acionados e possam coordenar suas ações.

Prestadores que utilizam caminhões limpa fossa sem o devido cadastro e licença do órgão ambiental podem incorrer em crime ambiental passível de sanção administrativa e criminal. Caso o contratante da limpeza tenha conhecimento da irregularidade, ele pode ser considerado corresponsável pelo dano causado.