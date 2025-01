Passarela da Via Dutra em Guararema recebe o nome de Domingos Rosa dos Santos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei 15.099, de 2025 , que dá o nome de Domingos Rosa dos Santos à passarela da Via Dutra no município de Guararema (SP). A nova lei foi publicada noDiário Oficial da União (DOU) de segunda-feira (13).

A lei teve origem no PL 10.314/2018 , projeto de lei do deputado federal Marcio Alvino (PL-SP). No Senado, esse projeto tramitou como PL 1.753/2024 e recebeu parecer favorável do senador Confúcio Moura (MDB-RO) durante sua análise na Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI) .

“Trata-se de uma justa homenagem ao senhor Domingos Rosa dos Santos, que reconhece a trajetória de vida de um cidadão que, com esforço e dedicação, contribuiu significativamente para o desenvolvimento de sua comunidade [em Guararema]”, afirma Confúcio Moura em seu parecer.

Domingos Rosa dos Santos nasceu em 15 de junho de 1927. Ele foi lavrador, comerciante e empreendedor, destacando-se por sua atuação no Loteamento Chácaras Guanabara, onde residiu a partir de 1970. Também foi proprietário de uma olaria de tijolos por 20 anos e administrou uma pequena fábrica de blocos com o auxílio de sua família. Ele faleceu em 16 de outubro de 2009.

Camily Oliveira, sob supervisão de Patrícia Oliveira