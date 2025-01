Colheita simbólica incentiva o potencial da produção da uva Goethe em SC

Fotos: Mafalda Press

É época de celebrar a colheita da uva, com a valorização da tradição, cultura e gastronomia. De 11 de janeiro a 9 de fevereiro, os Vales da Uva Goethe, no Sul de Santa Catarina, serão palco da Vindima 2025, um evento que celebra a colheita da uva e o enoturismo regional. A uva Goethe é uma das Indicações Geográficas de Santa Catarina pela procedência, um marco que reconhece a autenticidade e a qualidade dos produtos locais.

Em Santa Catarina, segundo levantamento da Epagri/Cepa cerca de 83% das uvas são das espécies Americanas e híbridas, utilizadas para consumo in natura, sucos e vinhos coloniais; 13% da produção corresponde a Vitis Vinifera e 4% é uva de mesa. A Uva Goethe está entre as uvas híbridas com produção de vinhos finos.

As principais regiões produtoras de uva em Santa Catarina são o Alto Vale do Rio do Peixe (meio oeste) e o Sul do estado. Segundo IBGE, em 2024 foi colhida no estado uma área total de 3.736 hectares de uva de todas as espécies, somando 36.682 toneladas.

Colheita simbólica

A programação oficial da 17ª Vindima Goethe iniciou na última quinta-feira, 9, na Pousada Vale dos Figos, em Urussanga, com uma colheita simbólica. O secretário de Estado da Agricultura e Pecuária Valdir Colatto e a secretária de Estado do Turismo, Catiane Seif participaram da programação. “A produção de uva tem um grande potencial econômico, cultural e de turismo. Nos vinhedos encontramos história e muita dedicação desde o cultivo até chegar à mesa do consumidor, é um setor que merece todo incentivo. O nosso desafio é manter o agricultor e o sucessor no campo”, afirma Colatto.

Os produtores também são incentivados por meio do trabalho integrado da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária com os programas voltados a fomento e investimentos nas propriedades e através das ações da Epagri, Cidasc e Ceasa em pesquisa, novas tecnologias, sanidade e mercado.

Foto: Reprodução/Secom SC

Indicação geográfica

A região dos Vales da Uva Goethe foi a primeira em Santa Catarina a obter, em 2012, o registro de Indicação de Procedência junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Esse processo contou com o apoio do Sebrae e da Epagri, instituições que continuam contribuindo para o fortalecimento do enoturismo e da produção local.

A área de produção da uva Goethe abrange um território privilegiado, localizado entre as encostas da Serra Geral e o litoral sul catarinense. Fazem parte da região os municípios de Urussanga, Pedras Grandes, Morro da Fumaça, Cocal do Sul, Içara, Orleans, Treze de Maio e Nova Veneza.