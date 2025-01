Município propõe reajuste de 6,33% para servidores em 2025

Na manhã de terça-feira, 14, o prefeito Rosemar Sala, acompanhado do vice-prefeito, Claudenir Scherer e de secretários municipais, reuniu-se com servidores concursados ativos do quadro geral para apresentar a proposta de reajuste salarial para 2025.

Em seguida, o prefeito realizou uma reunião com representantes do Sindicato dos Servidores Municipais (SIMTEPO) e do Sindicato dos Professores Municipais (SIMPROMTEP), onde detalhou a proposta de reposição salarial. O índice sugerido é composto por 4,83%, referente à inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e um ganho real de 1,5%, totalizando 6,33%.

A revisão salarial beneficiará todas as categorias de servidores, incluindo: ativos e inativos do quadro geral; servidores do magistério; efetivos e contratados temporariamente; conselheiros tutelares; ocupantes de cargos em comissão e funções gratificadas.

O prefeito Rosemar Sala enfatizou que a gestão municipal sempre teve como objetivo conceder o melhor reajuste possível, respeitando os limites legais e financeiros. “Nossa intenção sempre foi valorizar os trabalhadores do serviço público, mas é fundamental manter o equilíbrio das contas públicas e assegurar a continuidade dos serviços oferecidos à população”, destacou.

Ainda nesta semana, o Executivo enviará o Projeto de Lei à Câmara de Vereadores para apreciação em sessão extraordinária. Em sendo aprovado o reajuste será incorporado na folha de pagamento do mês de janeiro.

