Mulher perde controle de seu veículo em estrada vicinal

Uma mulher perdeu o controle de seu veículo na estrada de terra que liga Miraguaí ao município de Braga, nas proximidades da divisa entre os dois municípios. O acidente ocorreu na terça-feira, 14, quando ela colidiu contra um barranco e precisou ser socorrida pelo SAMU.

A vítima foi encaminhada ao Hospital Santo Antônio, em Tenente Portela, onde chegou consciente, mas com alguns ferimentos. De acordo com informações apuradas pela Rádio Líder, a mulher perdeu o controle do carro devido à presença de pedras soltas na estrada, o que fez o veículo derrapar e colidir contra o barranco.