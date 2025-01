Maquininhas do Sicredi têm alta de 62,6% em transações durante o mês do Natal e registram quase R$ 5,5 bi em vendas

O Sicredi, instituição financeira cooperativa presente em todo o país e com mais de 8,5 milhões de associados, registrou um crescimento de 62,6% nas transações realizadas em suas máquinas de cartão, TEF, link de pagamento, Tap do Sicredi e e-commerce durante o mês de dezembro (até o Natal) deste ano, em comparação com o mesmo período de 2023.

De 1º a 25 de dezembro, as vendas nos estabelecimentos que utilizam as maquininhas do Sicredi somaram mais de R$ 5,4 bilhões. O valor inclui transações realizadas nas modalidades débito, crédito e Pix QR Code, sendo que as operações via Pix apresentaram um crescimento de 172% em relação ao ano anterior.

"Os números refletem a confiança dos estabelecimentos nas soluções de pagamento do Sicredi, que oferecem praticidade e segurança para comerciantes e consumidores. Além disso, o crescimento no uso do Pix demonstra como estamos acompanhando a evolução das preferências dos associados, proporcionando diferentes formas de pagamento para atender às suas necessidades," destaca Bruno Carcagnoli, gerente de Aceitação do Sicredi.

Entre os segmentos que mais se destacaram, o comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios (supermercados), teve um aumento expressivo de 93,3% em vendas, totalizando mais de R$ 424,9 milhões. Já o comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, com itens muito procurados no período natalino, registrou um crescimento de 56,46%, com vendas que ultrapassaram R$ 25,4 milhões.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 8,5 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 2.800 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras.

