Ponte Binacional Porto Soberbo (Tiradentes Do Sul) – El Soberbio é pauta de encontro em Crissiumal

Vice-prefeito e secretário de Administração representaram Tenente Portela. Entre as lideranças, esteve o vice-presidente do Parlamento do Mercosul, deputado Celso Russomanno.

Naterça-feira, 14, Crissiumal sediou a reunião da Comissão Binacional que discute o projeto da Ponte Binacional Porto Soberbo (Tirandentes do Sul) – El Soberbio. O evento, realizado na Câmara de Vereadores, reuniu lideranças brasileiras das regiões Celeiro e Fronteira Noroeste, além de autoridades do governo da província de Misiones, na Argentina. Representando Tenente Portela, estiveram o vice-prefeito, Claudenir Scherer e o secretário de Administração, Paulo Farias.

O encontro foi coordenado pelo prefeito de Crissiumal, Marco Aurélio Nedel. Um dos grandes entusiastas do projeto, o deputado federal Celso Russomanno (Republicanos-SP), também compareceu. Ele é vice-presidente do Parlamento do Mercosul (Parlasul). Russomanno confirmou que os recursos necessários para a construção da ponte, estimados em mais de R$ 100 milhões, já estão garantidos pelo Fundo para Convergência Estrutural do Mercosul (FOCEM).

A próxima reunião da Comissão Binacional está marcada para o dia 11 de fevereiro. O encontro será no Ministro das Relações Exteriores, em Brasília. Uma delegação de lideranças regionais deverá marcar presença para reforçar a importância deste projeto para a integração regional e o estímulo ao desenvolvimento econômico.

