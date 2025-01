CRAS ganha novo espaço para atividades e oficinas

O prefeito de Derrubadas, Miro Mulbeier, acompanhou na manhã desta quarta-feira, 15, o início dos trabalhos de transferência do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) para sua nova sede. Situado junto ao Bosque do Município, o prédio possui 326,98 m² de área construída e está em fase final de preparação para receber as atividades, que atenderão cerca de 250 usuários.

O edifício foi projetado para oferecer uma ampla gama de serviços e oficinas, como musicalização, taekwondo, artesanato, corte e costura, entre outras, promovendo o desenvolvimento e integração de crianças, jovens, adultos e idosos.

O prefeito destacou a importância da mudança: "Este espaço é amplo e proporciona mais qualidade no atendimento à população. Em cerca de 15 dias, esperamos concluir a transição e disponibilizar os serviços à comunidade."

Além disso, Miro Mulbeier anunciou que o antigo prédio do CRAS, pertencente à administração municipal, será transformado em almoxarifado para algumas secretarias, otimizando a gestão dos recursos públicos.

A coordenadora do CRAS, Sirlei Becker, destacou a importância dessa conquista para os usuários: "A nova estrutura representa um avanço significativo. Estamos ansiosos para iniciar as atividades em um ambiente mais confortável e adequado, que trará melhores condições para atender a todos."

Essa transição marca uma melhoria significativa nas condições de atendimento, reforçando o compromisso da administração em oferecer serviços de qualidade e um ambiente acolhedor para todos os usuários.