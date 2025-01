Reunião entre a Brigada Militar e a prefeitura de Barra do Guarita

Na manhã desta quarta-feira, 15, o prefeito municipal Valcier Balestrin, juntamente com a vice-prefeita Patrícia Crespan Mantelli e a Secretária de Administração Camila Adam, receberam no Gabinete Municipal, os representantes da guarnição da Brigada Militar responsáveis pelos municípios da região. Na oportunidade trataram de diversos assuntos, incluindo o pedido de efetivação de soldados para o município, rondas municipais, sede da Brigada e instalação das câmeras de vigilância. Entre as demandas também foi firmado o acordo de parceria e cooperação entre a municipalidade e a Brigada Militar no compromisso de garantir maior segurança à população. A Brigada Militar estará auxiliando a administração nos pontos de instalação das câmeras de vigilância na cidade, que terá início nos próximos dias. A administração agradece aos soldados que se colocaram à disposição, bem como a Brigada Militar pela atenção e cordialidade.